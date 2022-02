Het nieuwste wapen in de strijd tegen de klimaatopwarming: drones die bomen planten

Het Australisch bedrijf Airseed heeft een nieuw soort drone ontworpen: eentje die bomen kan planten. De drone heeft een laadruimte die gevuld wordt met zaden en die zaden schiet de drone dan de grond in. De drone kan tot 40.000 zaden per dag droppen, dat zijn er veel meer dan wanneer de zaden met de hand moeten worden geplant. Nog een voordeel: de drone kan gebieden bebossen die moeilijk of helemaal niet bereikbaar zijn voor mensen. Het biotechbedrijf hoopt om de komende twee jaar maar liefst honderd miljoen bomen te planten en zo de opwarming van de aarde tegen te gaan.