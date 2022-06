Het mysterie van het verdwenen schip: hoe Rusland stiekem voor miljoenen euro’s aan graan lijkt te stelen uit Oekraïne

Onderzoek van de Britse nieuwszender Sky News lijkt het mysterie ontrafeld te hebben achter een Russisch cargoschip dat vorige maand verscheidene dagen van de radar verdween in de Zwarte Zee. Alles wijst erop dat de Mikhail Nenashev betrokken is bij de stiekeme diefstal van voor miljoenen euro's graan uit Oekraïne.

Het was 22 mei toen de transponder die normaal gezien de locatie van de Mikhail Nenashev doorgeeft, plots geen signaal meer uitzond. Vier dagen lang leek het cargoschip van de aardbol verdwenen. Tot het op 26 mei opnieuw opdook, op tien kilometer van de plaats waar het in rook leek te zijn opgegaan.

Sky News spotte het schip in de tussentijd echter op satellietbeelden. Daarop was te zien hoe het aangemeerd lag aan de graanterminal van Avlita in Sebastopol - een havenstad in de Krim - en geladen werd.

Diep in het water

Op 27 mei gaf de transponder van de Mikhail Nenashev aan dat het schip door de Bosporus in Turkije voer. Daar zijn ook beelden van en daarop is te zien dat het schip diep in het water ligt en dus zwaar geladen is.

Op 30 mei arriveert het schip in de Zuid-Turkse havenstad İskenderun. Satellietbeelden tonen opnieuw dat het afgemeerd ligt aan een terminal, deze keer een plaats waar - volgens de website van de haven - losse cargo zoals graan gelost kan worden. Daar blijft het zes dagen liggen.

Op 5 juni vertrekt het schip opnieuw en op 9 juni komt het aan in Istanboel. Beelden van de terugvaart van de Mikhail Nenashev door de Bosporus laten zien dat het schip nu heel wat hoger in het water ligt, wat een sterke aanwijzing is dat het ruim van het schip leeggemaakt is.

Radar

Eenmaal in de Zwart Zee verdwijnt het schip opnieuw van de radar, iets wat nog wel meer schepen doen die verdacht worden van de diefstal van graan. Het is intussen 11 juni.

Volledig scherm © REUTERS

Vijf dagen later - op 16 juni - is op satellietbeelden te zien dat de Mikhail Nenashev opnieuw afgemeerd ligt in de haven van Sebastopol. Na een extra stop in Kertsj - ook een havenstad in de Krim - vaart het schip opnieuw naar İskenderun, waar het op 24 juni aankomt.

Turkse diplomaten ontkennen dat Turkije handel drijft via havens in de Krim en verzekeren dat mogelijke overtredingen onderzocht zullen worden door de bevoegde autoriteiten. Ze noemen de annexatie van de Krim door Rusland “Illegaal” en “onwettig” en steunen “de territoriale integriteit van Oekraïne”.

Volledig scherm © Getty Images

Eerder zei de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Antony Blinken dat de Verenigde Staten over “geloofwaardige rapporten” beschikt die aantonen dat Rusland Oekraïens graan steelt en internationaal verkoopt. Gelekte informatie vanuit het ministerie die gepubliceerd werd in ‘The New York Times’ noemde expliciet de Mikhail Nenashev als verdacht schip.

600.000 ton

Volgens Oekraïense autoriteiten zou het gaan om in totaal 600.000 ton gestolen graan. Volgens de Oekraïense ambassadeur in Turkije is Sebastopol een van de belangrijkste havens van waaruit gestolen graan vertrekt. Het zou afgenomen worden van landbouwers die het produceren en met trucks naar de haven worden gebracht.

De Russische minister van Buitenlandse Zaken zei eerder al dat Rusland geen Oekraïens graan steelt.