Het mysterie van de dode oligarchen: hoe er al zes invloedrijke Russen om het leven zijn gekomen

Boeing ziet verliezen oplopen door defensie­deals en oorlog

Lucht- en ruimtevaartconcern Boeing heeft in het eerste kwartaal van 2022 meer verlies geleden. Het Amerikaanse bedrijf zette onder meer geld opzij vanwege de oorlog in Oekraïne, die ook gevolgen heeft voor de verkoop van onderdelen en onderhoudsdiensten voor passagiersvliegtuigen. Daarnaast heeft Boeing last van defensiecontracten waarvoor een vaste prijs is afgesproken. Door gestegen materiaalkosten komt de winstmarge daar onder druk te staan.

15:30