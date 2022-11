"Het monster wil de controle over Westelijke Balkan overnemen”: Bosnië, Georgië en Moldavië lopen gevaar volgens NAVO

De NAVO heeft beloofd om de buurlanden van Rusland te helpen overleven als onafhankelijke naties. Het bondgenootschap zegt dat de uitkomst van de oorlog in Oekraïne van “existentieel belang” is voor Moldavië en Georgië, maar evenals voor Bosnië.

De NAVO-ministers van Buitenlandse Zaken kwamen woensdag voor de tweede dag op rij bijeen in de Roemeense hoofdstad Boekarest. Aan de gesprekken nemen ook de ministers van Finland en Zweden deel - hun toetredingsprocedure loopt nog - en ook die van Bosnië-Herzegovina, Georgië en Moldavië schoven mee aan tafel. De NAVO beschouwt de gebieden in de Westelijke Balkan en rond de Zwarte Zee immers als strategisch belangrijk.

“De boodschap is duidelijk: alle NAVO-bondgenoten zijn zich ervan bewust dat het monster ook de controle over de Westelijke Balkan wil overnemen, en dat we deze landen moeten (onder)steunen om te helpen overleven”, benadrukte de vertegenwoordiger van Estland, Urmas Reinsalu, aan persbureau ‘Reuters’.

De focus van de besprekingen van vandaag lag dan ook op Bosnië, evenals op de voormalige Sovjetrepublieken Moldavië en Georgië - die beide afgescheiden gebieden hebben die worden bezet door Russische troepen.

Geteisterd door Russische beïnvloeding

NAVO-secretaris-generaal Jens Stoltenberg verdedigde dan ook dat die landen nú alle steun moeten krijgen. “Ze worden op verschillende manieren geteisterd door Russische beïnvloeding, maar het is beter om ze nu te steunen dan ontwikkelingen te zien die absoluut de verkeerde kant opgaan, zoals we zagen bij de Russische invasie van Oekraïne eerder dit jaar.” Hij gaf vooralsnog weinig details over de vorm die de steun dan zou aannemen.

Bosnië maakt de ergste politieke crisis door sinds het einde van de Balkanoorlog. Bosnische Serviërs willen zich afscheiden, aangemoedigd door op zijn minst stilzwijgende steun van Rusland. Moldavië, ingeklemd tussen Oekraïne en Roemenië, waarschuwde zijn bevolking vorige week om zich schrap te zetten voor de strenge winter die eraan komt en een “acute” energiecrisis die de onvrede onder de burgers kan aanwakkeren. In Georgië controleren pro-Russische separatisten twee afgescheiden regio’s: Abchazië en Zuid-Ossetië. In 2008 viel Rusland Georgië binnen om de separatisten te beschermen tegen een” dreiging van de Georgische regering”.

Geduld verliezen

Europese leiders vrezen dat landen aan de zuidelijke en oostelijke randen van het continent hun geduld zullen verliezen door steeds maar te moeten wachten op lidmaatschap van de EU en de NAVO - wat hen bloot zou kunnen stellen aan instabiliteit, maar ook aan Russische en Chinese pogingen om meer invloed te verwerven.

“De stabiliteit in de Westelijke Balkan is belangrijk voor vrede”, zo stelde de Italiaanse minister van Buitenlandse Zaken, Antonio Tajani. “Als we de Russen in de Westelijke Balkan moeten stoppen, hebben we meer Europa nodig.”

In Tirana vindt volgende week een top plaats tussen de EU en leiders van de Westelijke Balkan.