Het moment waarop Russische ambassadeur rode verf in zijn gezicht krijgt

Poetin doet het tegenover­ge­stel­de van wat iedereen verwachtte: wat moeten we denken van zijn speech? Expert legt uit

De westerse landen hadden énorm veel verwacht van de speech die Vladimir Poetin vandaag gegeven heeft. Eindelijk zouden we weten wat de Russische president precies van plan is in Oekraïne. Maar hij heeft helemaal niets speciaals gezegd. Van een algemene mobilisatie is geen sprake, laat staan van het inzetten van kernwapens. Wat moeten we hiervan denken? Is dit nog maar eens een bewijs van de onvoorspelbaarheid van Poetin? Defensie-expert Sven Biscop legt uit.

14:46