Het leven zoals het is in Wit-Rusland, het Noord-Korea van Europa. “Je mening uiten, zingen op straat, zelfs werkloos zijn: alles is verboden”

25 mei In veel Amerikaanse steden worden dinsdag herdenkingsdiensten gehouden ter nagedachtenis aan George Floyd, die een jaar geleden werd gedood door een politieagent in de stad Minneapolis. Er zijn stille tochten, gebedsbijeenkomsten en demonstraties georganiseerd. In de Amerikaanse stad Minneapolis is een man gewond geraakt. Dat meldt de politie.