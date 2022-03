Het leven van Volodymyr Zelensky. Deel 2: de president die drie dagen vóór de oorlog nog “ontmoedigend middelmatig” werd genoemd

De hoop van Oekraïne. De held van het Westen. De laatste dam tegen de wrede dictatuur. Dat is Volodymyr Zelensky (44) op enkele weken tijd geworden. Vóór de oorlog uitbrak, zat zijn populariteit in vrije val. In Oekraïne zelf heette hij “ontmoedigend middelmatig” te zijn en elders in de wereld raakte hij vooral bekend omwille van zijn slaafsheid tegenover Donald Trump. Maar dat hij eigenlijk een keikop is, komt zijn land nu goed van pas. “De witte vlag is nooit mijn vlag geweest.”