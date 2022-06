“Het is erger dan leven in de hel”: Marioepol na de Russische invasie

Een maand na het einde van de belegering van de staalfabriek Azovstal in Marioepol gaat het leven door zonder toegang tot basisvoorzieningen. Ongeveer 90.000 Oekraïners bleven in Marioepol, maar hebben amper toegang tot elektriciteit, telefoon, internet, water of gezondheidszorg. “Het was daar erger dan de hel. Er zijn geen woorden voor”.

“We hadden geen gas of elektriciteit. Alleen de gelukkigen hadden water,” zei Vladimir Korchma (55). Korchma, een stevige man met doordringende blauwe ogen, sprak voor het hulpcentrum in Kiev met de Britse krant The Guardian. Het centrum, dat voedsel verstrekt en huisvesting regelt, is het eerste hulpcentrum voor velen die Marioepol hebben verlaten. Korchma laat op zijn gsm om beelden zien van een verwoest flatgebouw. “Dit was ons huis”, zegt Korchma, wijzend naar het scherm, “Nu ligt het in puin. Ik had nooit gedacht dat ik op mijn 55ste dakloos zou zijn”.

Contact met zijn broer en anderen die in Marioepol zijn gebleven, is erg moeilijk, maar niet onmogelijk, zegt Korchma. Internet- en telefoonprovider Kyivstar werken sinds eind maart niet meer, en volgens Korchma moest zijn broer naar de buitenwijken van de stad lopen om een signaal te krijgen.

Rusland heeft het gebrek aan informatie in Marioepol gretig opgevuld door busjes met grote beeldschermen naar de veroverde stad te brengen. Op de “mobiele informatiecomplexen”, zoals Rusland ze noemt, zijn nieuwssegmenten van de staatstelevisie en politieke praatprogramma’s te zien waarin deskundigen hun steun uitspreken voor de invasie. “De denazificatie is een succes in Marioepol”, schreef Vladimir Solovyov, een van de belangrijkste presentatoren van de Russische staatstelevisie.

Lijken op straat

Ondertussen is de gezondheidstoestand schrijnend in de Oekraïense stad. Er wordt nu gevreesd dat cholera en andere dodelijke ziektes nog veel meer slachtoffers kunnen maken, nu de lijken niet worden opgehaald en de zomer warmer weer brengt. “De stank in de stad was zo intens, waar je ook ging,” zei Katerina, die liever haar achternaam geheim houdt.

Video’s op het Telegram сhannel “Mariupol Now”, dat is gestart door een Oekraïense vrijwilliger om informatie uit de stad te krijgen, laten verontrustende taferelen zien. Op een bijzonder gruwelijke foto, die volgens het kanaal een paar dagen geleden is genomen, zijn tientallen lichamen te zien die op een parkeerplaats liggen.

Petro Andryushchenko, een adviseur van de Oekraïense burgemeester van Marioepol, schatte onlangs dat er 22.000 doden zijn gevallen in de twee maanden van gevechten. Er wonen op dit moment nog ongeveer 90.000 mensen in Marioepol, terwijl dat er voor de oorlog 500.000 waren.

“Denk aan het einde van de Sovjet-Unie, maar dan vijf keer erger”, zegt de 54-jarige Tatiana, die Marioepol in april verliet. Kort na de komst van de pro-Russische separatisten beloofden de “bezetters” de plaatselijke bevolking dat hun achterstallige pensioenen zouden worden uitbetaald, maar Tatiana en anderen zeiden dat slechts weinigen in de stad een betaling hebben ontvangen. In plaats daarvan hebben pro-Russische ambtenaren bevolen dat alleen degenen die hun Oekraïense paspoort inruilden voor een Russisch, een uitkering konden aanvragen. Pro-Russische separatisten kondigden al eerder aan dat ze waren begonnen met het uitdelen van Russische paspoorten in Cherson en Melitopol, twee bezette steden ten westen van Marioepol.

“Nooit eindigende stroom van pijn”

Psychologe Anna Chasovnikova biedt therapie aan aan mensen die, net als zij, gevlucht zijn voor het geweld in Marioepol. “Een nooit eindigende stroom van pijn”, zo omschrijft Anna Chasovnikova haar therapiesessies met diegenen die Marioepol hebben verlaten. “Een van de grootste problemen is dat mensen moeite hebben om te accepteren dat het leven zoals ze het kenden voorgoed voorbij is. Ze kunnen niet meer vooruit kijken,” zei Chasovnikova, die zelf aan het begin van de oorlog de stad heeft verlaten.

Ze gaf toe dat ze, hoewel ze een ervaren psychologe is, het vaak moeilijk vond om patiënten te helpen die naar haar toe kwamen met verhalen die “onvoorstelbaar waren voor de 21e eeuw”. “Wat zeg je als een meisje je vertelt hoe haar vader voor haar ogen werd opgeblazen tijdens zijn eigen verjaardagsfeest?” vroeg ze.

Chasovnikova vertelt ook dat haar patiënten maar moeilijk konden begrijpen waarom een land dat velen in Marioepol als een bevriend buurland beschouwden “zoiets kon doen”. Marioepol, dat op slechts 60 km van de Russische grens ligt, is een grotendeels Russischtalige stad waar zowel economische als familiebanden met Moskou bestaan. “Uiteindelijk zeg ik tegen hen dat dit de acties zijn van een schizofrene president. En misschien heeft het gewoon geen zin om te proberen hem te begrijpen”, zegt Chasovnikova.

