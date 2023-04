“Het is eindelijk voorbij, we kunnen verder met ons leven”: twee mannen vrijgelaten na 17 jaar onterecht in de gevangenis te hebben gezeten

Dupree Glass en Juan Rayford, twee mannen die bijna 17 jaar onterecht in de gevangenis zaten, zijn donderdag onschuldig verklaard door een rechter in Californië. Volgens een nieuwe wet moet de staat hen 140 dollar (128 euro) betalen voor elke dag die ze onschuldig achter de tralies doorbrachten, wat in totaal 900.000 dollar (820.500 euro) betekent.

Nadat de rechter Dupree Glass en Juan Rayford vrijsprak omhelsden de mannen elkaar en hun advocaten. Buiten het gerechtsgebouw werden ze toegejuicht door familie en vrienden. “Vandaag is een prachtige dag. Twintig jaar lang hebben we in deze nachtmerrie geleefd. Het is eindelijk voorbij. We kunnen verder met ons leven”, zei Glass.

Rayford, die zijn dochtertje meteen vastnam, noemde het een “geweldig gevoel” dat hun reputatie eindelijk hersteld is. “Ik heb zo lang aan deze dag gedacht. Ik dacht eraan toen ik 17 jaar opgesloten zat. Ik heb er de laatste twee jaar aan gedacht toen ik vrij was. Ik wachtte op deze dag omdat ik wist dat ik onschuldig was aan elke misdaad waarvan ze zeiden dat ik had gepleegd”, zei hij.

Het proces waarin de twee mannen werden vrijgesproken was al van oktober vorig jaar bezig en bevatte een dramatische bekentenis van de eigenlijke schutter, Chad Brandon McZeal, een bendelid die al een levenslange gevangenisstraf uitzit voor moord in een niet-verwante zaak.

De uitspraak van rechter H. Clay Jacke was “een lange, gedetailleerde uitspraak die hen vrijpleit van alle misdaden”, vertelt advocaat Eric Dubin. “Vandaag heeft de rechter een fout rechtgezet”, zegt Dubin. “In de meer dan 30 jaar dat ik zaken behandel, heb ik nog nooit zo’n magisch moment meegemaakt waarop ik gerechtigheid zo levendig aan het licht zag komen.”

Het proces dat “nooit had mogen plaatsvinden”

Glass en Rayford waren zeventien en achttien jaar toen ze werden gearresteerd na een schietpartij in 2004 tijdens een ruzie met een groep tieners in een huis in Lancaster, ten noorden van Los Angeles. Twee mensen werden geraakt door het geweervuur, maar de verwondingen waren niet ernstig, volgens de rechtbank. Volgens hun advocaten was er geen bewijs dat hen aan de schietpartij koppelt. Toch werden de verdachten veroordeeld voor elf aanklachten van poging tot moord en kregen elf opeenvolgende levenslange gevangenisstraffen.

“Dat proces had in de eerste plaats nooit gevoerd mogen worden”, zegt verdedigingsadvocaat Annee Della Donna aan de ‘Associated Press’. “Er was geen bewijs dat Glass en Rayford aan de schietpartij koppelde. Nul.” Hun veroordeling was sterk gebaseerd op twee getuigen die later hun verhaal herriepen. Tijdens een vijf jaar durend onderzoek vonden de verdedigers verschillende andere getuigen die zeiden: “Oh nee, zij waren niet de schutters, ze hebben nooit een wapen gehad”, zei Della Donna.

De beide mannen hielden vanaf het begin vol dat ze niet betrokken waren bij de schietpartij. Hun zaak werd opgenomen door het Innocence Rights project van de University of California, Irvine School of Law.

Schadevergoeding

De advocaten van de verdediging zeiden dat deze zaak de eerste is die onder de nieuwe wet valt die een schadevergoeding garandeert aan verdachten die hun zaak verworpen zien. Dubin verwacht dat de staatsraad voor slachtoffercompensatie de bijna 900.000 dollar (ongeveer 820.500 euro) compensatie zal goedkeuren die elke man onder de wet toekomt.

