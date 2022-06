“Het is een deel van een Chinese raket dat opbrandt in de atmosfeer”: wetenschapsexpert Martijn Peters verduidelijkt prachtig fenomeen boven Spanje

Ruim 130 mensen vermoord door extremisti­sche milities in Mali

Extremistische milities hebben vorig weekend 132 mensen vermoord. Dat bevestigt de Malinese regering in een verklaring. De aanslagen vonden plaats in de centraal gelegen dorpen Dialassagou, Dianweli en Deguessagou, maar ook in de regio Bankass.

20 juni