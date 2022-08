Het intrigerende mysterie: wat is er gebeurd met Dan Cooper, de enige vliegtuigkaper die nooit gevat kon worden?

Flashback naar 24 november 1971: een nette heer met een aktetas legt bij luchtvaartmaatschappij Northwest Airlines cash geld op tafel voor een ticket van Portland naar Seattle. Ooggetuigen omschrijven hem als een veertiger in een chic pak, met een regenjas en een zwarte das.

De vlucht duurt slechts 30 minuten, dus spreekt Cooper snel de stewardess van dienst aan. Hij bestelt vanop de laatste rij een whisky en een frisdrank.

Nog voor ze in de lucht hangen, geeft Cooper een briefje aan Florence Schaffner. “Weer een hopeloze zakenman die nood heeft aan een verzetje”, denkt de 23-jarige schoonheid, en ze steekt het papier in haar zak. Cooper spreekt haar beleefd aan. “Juffrouw, u zou het toch beter even lezen. Ik heb een bom.”

Wirwar van kabels

Op het briefje staat dat Schaffner naast hem moet plaatsnemen. Zo kan hij haar de inhoud van zijn koffer tonen: een wirwar van kabels, rode cilinders en een batterij. Meteen vreest ze het ergste.

Schaffner noteert zijn eisen en legt ze aan de piloot voor. Hij blijkt 200.000 dollar en vier parachutes te willen, bij de landing moet er bovendien snel brandstof bijgetankt kunnen worden. De andere 35 passagiers zou hij pas van boord laten gaan als aan alle voorwaarden voldaan zijn.

Het toestel bleef uiteindelijk twee uur boven Seattle cirkelen, tijd die nodig was om alles praktisch te regelen. De overige reizigers kregen te horen dat er “een klein mechanisch mankement” opgelost diende te worden.

Volledig scherm Het toestel van Northwest Airlines op de luchthaven van Seattle. © RV

“Hij voelde soort wrok in zich”

Stewardess Tina Mucklow werd intussen zijn nieuwe vertrouwenspersoon. Zij merkte op dat Cooper de omgeving goed kende. Zo wist hij perfect aan te duiden wanneer ze boven havenstad Tacoma vlogen en gaf hij correct aan dat het slechts twintig minuten rijden was naar de luchtmachtbasis van McChord Field. “Hij zag er niet nerveus uit”, herinnert ze zich. “Integendeel, hij leek bedachtzaam en bleef de hele tijd rustig. Ik vroeg hem waarom hij Northwest Airlines uitgekozen had voor zijn daad. Hij antwoordde dat hij niet per se iets had tegen onze luchtvaartmaatschappij, maar dat hij een soort wrok in zich voelde.”

Na de landing kreeg Cooper 10.000 briefjes van 20 dollar. Vooraf waren de biljetten wel vliegensvlug op microfilm gekopieerd, zodat ze geregistreerd stonden als ze later weer zouden opduiken. Pittig detail: Mucklow was diegene die de zware zak geld tot bij hem moest sleuren, voor de ogen van de verbaasde passagiers. Voor de grap vroeg ze nog of ze wat van de centen mocht hebben. Cooper bood haar prompt een stapel biljetten aan, maar ze weigerde beleefd.

Mexico City

Nadat alle passagiers uitgestapt waren, kreeg de crew de opdracht om koers te zetten richting Mexico City. Het toestel mocht echter niet hoger vliegen dan 3.000 meter, het landingsgestel moest uitgevouwen blijven en de snelheid mocht niet hoger liggen dan 185 km/u.

Volledig scherm Links: de schets van Dan Cooper. Rechts: hoe hij er vele jaren later uitgezien zou kunnen hebben. © FBI

Alle resterende bemanningsleden moesten vervolgens in de cockpit plaatsnemen. Niet veel later sprong de kaper met een parachute, de zak geld en zijn ‘bommenkoffer’ uit het toestel. Meteen het laatste teken van leven dat Cooper ooit gaf...

Serienummers

De FBI zette de grote middelen in om de ingenieuze dief terug te vinden. Agenten duwden zelfs een gewicht van 91 kilo uit een vliegtuig, in een poging om de omstandigheden te recreëren en zo een exacter zoekgebied af te bakenen. Tweehonderd soldaten bundelden de krachten, helikopters speurden de omgeving af om eventuele resten van de parachute terug te vinden.

Northwest Airlines deed ook haar duit in het zakje en beloofde 15 procent vindersloon. ‘The Oregon Journal’ publiceerde alle serienummers en zou 1.000 dollar uitbetalen aan de eerste die met een biljet van de vliegtuigkaping kwam opdagen. Alle inspanningen bleken uiteindelijk tevergeefs.

Opmerkelijke vondst

Tot de achtjarige Brain Ingram in 1980 hout ging sprokkelen op de oever van de Columbia. Hij vond drie bundels terug met daarin 290 verweerde biljetten, goed voor een totaalbedrag van 5.800 dollar. De serienummers bleken wel degelijk overeen te komen met die van het losgeld.

Volledig scherm Een deel van de verweerde bankbiljetten die Brain Ingram in 1980 terugvond. © FBI

De opmerkelijke vondst leidde alleen maar tot nog meer vragen: was het geld meteen in het water terechtgekomen? Waarom ontbraken er tien biljetten in een van de bundels? En waar lag de rest van de buit dan wel verscholen? Het zal Ingram ongetwijfeld worst wezen. Hij mocht als beloning immers de helft van het geld houden. In 2008 bood hij vijftien biljetten te koop aan op een veiling, wat hem nog eens 37.000 dollar opleverde.

DNA

In 45 jaar tijd zouden er meer dan duizend verdachten de revue passeren. De stropdas die Cooper net voor zijn sprong uitgetrokken had, had in theorie voor een doorbraak kunnen zorgen. Sluitend DNA-bewijs bleef echter uit.

Volledig scherm Cooper trok deze das uit net voor hij de sprong waagde. © FBI

In 2016 hield de FBI het onderzoek officieel voor bekeken. “We hebben alle innovatieve onderzoekstechnieken toegepast, maar nu wordt het tijd om ons personeel in te zetten op andere, dringendere zaken”, luidde de officiële uitleg.

Dichtgenaaide parachute

De Amerikaanse veiligheidsdienst speculeerde van in het begin dat Cooper de sprong zelf niet overleefd heeft. “Dat blijft onze belangrijkste these”, verduidelijkt Larry Carr. Hij was de man die als laatste het onderzoek leidde. “We sloten de piste van een ervaren parachutist zeker niet uit, maar zo iemand zou nooit de sprong wagen in die barre weeromstandigheden. De regen viel met bakken uit de lucht en de wind blies op grote hoogte aan snelheden van 275 km/u. Dat was simpelweg te riskant.”

“Cooper had ook niet door dat zijn reserveparachute een dichtgenaaid trainingsexemplaar was, iets wat een ervaren skydiver nooit zou overkomen. Een helm of ander deftig materiaal om zich te beschermen tegen de bijzonder lage gevoelstemperatuur had hij ook niet op zak. De kans is groot dat hij er in die omstandigheden niet eens in geslaagd is zijn parachute te openen.”

Copycats

Als Cooper toch veilig geland zou zijn, moest hij nog zien te overleven op bergachtig terrein in putje winter. Dat kon volgens de FBI enkel als een medeplichtige hem op een vooraf afgesproken punt opwachtte. En om die exact getimede sprong uit te voeren, zou dan weer de hulp van een bemanningslid nodig geweest zijn. “Zeer onwaarschijnlijk, daar is absoluut geen bewijs voor”, klinkt het.

En toch... Uit pure fascinatie waagden verschillende ‘copycats’ zich nadien aan een gelijkaardige sprong. Sommigen zelfs in nog slechtere weeromstandigheden, anderen wisten amper hoe ze hun parachute open moesten krijgen. Stuk voor stuk hebben ze het wél overleefd. En zo leeft het mysterie verder, tot op Netflix toe: ‘D.B. Cooper: Where Are You?’