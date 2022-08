“Het groene goud”: Spaanse boeren vervangen olijven door pistachenoten om te kunnen overleven

Pistachenoten worden wel eens het ‘groene goud’ genoemd. De teelt ervan zou een van de armste regio’s van Spanje, Castilië-La Mancha, kunnen redden van verval en ontvolking, zo wordt gehoopt. En de praktijk lijkt dit ook uit te wijzen.

Het verschil in inkomsten is dan ook aanzienlijk. Een kilo olijven levert een landbouwer slechts tussen de 65 en 85 cent op, terwijl een kilo pistachenoten 6 tot 8 euro oplevert. Dan is de rekening snel gemaakt.

“Vroeger verbouwde ik granen, olijven en wijnstokken, maar ik heb ze allemaal ingeruild voor pistachenoten”, zegt Gustavo Adolfo Gálvez, die een plantage heeft in de buurt van Toledo in Castilië-La Mancha in Midden-Spanje. “Ze zijn veel winstgevender en goedkoper om te produceren, en het betekent dat veel meer boeren kunnen overleven.”

In 1986 zette de regionale regering van Castilië-La Mancha een onderzoeksproject op om uit te zoeken welke alternatieve gewassen de boeren zouden kunnen telen. “Toen we eenmaal van de theorie naar de praktijk gingen, hielden we enkel de pistachenoot nog over “, vertelt José Francisco Couceiro López van het regionale instituut voor landbouwonderzoek en -ontwikkeling.

“De pistachenoot past bijna op magische wijze bij het klimaat van Castilië-La Mancha. Hij is bestand tegen hitte en koude en kan goed gedijen in minder vruchtbare, ondiepe grond.” Na deze conclusie werden geïnteresseerde boeren opgeleid.

“Het grootste nadeel is dat boeren die pistachenoten planten minstens zeven jaar moeten wachten op hun eerste fatsoenlijke oogst”, zegt hij, hoewel velen er duidelijk van overtuigd zijn dat het het wachten waard is, vooral omdat de vraag het aanbod blijft overtreffen.

Pistachenoten zijn dus goed bestand tegen droogte – een belangrijke factor in La Mancha – maar hebben wel veel water nodig tijdens de fase waarin de noten gevormd worden. Toch stelt ecoloog Fran Figueroa dat het gaat om het gewas van de toekomst. Pistachenoten hebben bijvoorbeeld minder water nodig dan amandelen”, stelt hij. Bovendien zijn er - ahoewel ze niet inheems zijn - al sinds de Romeinse tijd pistachenoten in Spanje. De ecoloog is het ermee eens dat ze uitermate geschikt zijn voor La Mancha.

Vorig jaar oogstte Spanje 2.800 ton pistachenoten afkomstig van 70.000 hectare, bijna allemaal in La Mancha. Maar het is nog steeds een kleine speler op een markt die wordt gedomineerd door Californië, Iran en Turkije - die samen goed zijn voor bijna 90 procent van de wereldproductie.

Maar Spaanse boeren leggen meer de nadruk op kwaliteit in plaats van kwantiteit. De meeste plantages van La Mancha zijn biologisch, wat hun gewassen een toegevoegde waarde geeft.

“Ik wil niet chauvinistisch zijn, maar onze pistachenoten zijn de beste op de markt”, zegt landbouwer Gálvez. “In Iran is het product lang niet zo goed, en in Turkije ook niet. Consumenten waarderen dat en zijn bereid ervoor te betalen.”

“Mensen in mijn dorp vertrokken naar de stad omdat ze niet konden overleven als boeren. Maar nu zien ze dat je zelfs met maar 10 of 15 hectare een behoorlijke boterham kan verdienen”, besluit een optimische Gálvez.

