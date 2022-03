Het gewone leven én de oorlog gaan door in Kiev: “We eten cake met luchtalarm op de achtergrond”

“Voor mij loopt een oude man met een wandelstok. Zijn mondmasker hangt op zijn kin en in zijn rechterarm draagt hij een zak potgrond voor de planten. Verderop zie ik een jonge vrouw met make-up. Ze draagt doorzichtige panty’s en een korte broek. De zon schijnt, bij bijna 18 graden. In het park passeer ik een dronkaard. Hij vraagt de militairen bij de blokpost om sigaretten. Ze kijken geïrriteerd, maar jagen hem niet weg. Zowel het gewone leven als de oorlog gaan door.” Aan het woord is Sophia Gorelik (32) uit Kiev. Intussen is de oorlog ruim een maand bezig, zijn de luchtaanvallen rond de hoofdstad er nog steeds, maar herneemt ook het gewone leven. “Het is ongelofelijk en afschuwelijk tegelijk hoe mensen in staat zijn om zich aan de oorlog aan te passen”, vertelt ze.