“Het boek ‘1984’ van George Orwell gaat over het liberalisme", claimt Russische diplomaat

Maria Zakharova zegt dat de klassieker ‘1984' van George Orwell niet gaat over totalitarisme, maar over liberalisme. “Dit is een van de grootste wereldwijd verspreide leugens”, meent Zakharova. Ondanks de poging om Orwells klassieker in diskrediet te brengen, gaat zijn boek steeds gretiger over de toonbank in Rusland.

George Orwell schreef deze dystopische klassieker in 1948. Het wordt gezien als een waarschuwend verhaal over de gevolgen van totalitarisme en massabewaking. Orwell zou de totalitaire regering in de roman hebben geïnspireerd op nazi-Duitsland en Stalinistisch Rusland. Het bekendste concept uit het boek is ‘big brother’, waarmee Orwell het heeft over een staat die de volledige controle krijgt over zijn bevolking.

“Jarenlang hebben wij geloofd dat Orwell de verschrikkingen van het totalitarisme beschreef. Dit is een van de grootste wereldwijde leugens. Orwell schreef over het einde van het liberalisme. Hij beschreef hoe het liberalisme de mensheid naar een doodlopende weg zou leiden,” zei Maria Zakharova, woordvoerster van het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken, zaterdag tijdens een openbare toespraak in Ekaterinburg.

Zakharova was door iemand in het publiek gevraagd hoe ze zou reageren op vrienden en familieleden in het buitenland wanneer die suggereren dat Rusland in een moderne herhaling van Orwells roman leefde. “Orwell schreef niet over de USSR, het ging niet over ons,” zei ze. “Hij schreef over de maatschappij waarin hij leefde, over de ineenstorting van de ideeën van het liberalisme. En wij werden wijsgemaakt dat Orwell over ons schreef”. Zakharova stelde voor dat de toeschouwer haar familie in het buitenland het volgende moet zeggen: “Het zijn jullie in het westen die leven in een fantasiewereld waar personen er niet toe doen”.

Stijging verkoop”

Moskou heeft de volle kracht van de staatspropagandamachine gemobiliseerd om de invasie van Vladimir Poetin af te schilderen als een defensieve campagne om Oekraïne te “bevrijden”. De autoriteiten hebben ook strenge wetten ingevoerd die het verbieden om de acties in Oekraïne als “een oorlog” of “een invasie” te benoemen.

Ondanks, of misschien dankzij, de inspanningen van Moskou is de verkoop van ‘1984' in Rusland de laatste tijd sterk gestegen, op een online boekenmarkt werd een stijging van 75 procent gemeld.

Er zijn ook anekdotische bewijzen dat Russische soldaten die in Oekraïne vechten, zich tot ‘1984' hebben gewend. Toen een Oekraïens echtpaar vorige maand naar hun huis terugkeerde na het Russische vertrek in Irpin, een stad even buiten Kiev, ontdekten zij dat een Russischtalig exemplaar van ‘1984' van hun plank was gehaald en opengeslagen op de sofa lag. Dit zou erop kunnen wijzen dat de Russische soldaten het hebben gelezen.

“Achterhaald”

Viktor Golyshev, een vooraanstaand linguïst die de roman in het Russisch vertaalde, betwistte Zakharova’s beweringen en zei dat de roman “helemaal niet” over het verval van het liberalisme ging. “Ik denk dat het een roman is over een totalitaire staat. Toen hij het schreef, waren totalitaire staten al in verval, maar tussen de eerste en de Tweede Wereldoorlog had half Europa totalitaire regeringen. In die tijd was er geen achteruitgang van het liberalisme, helemaal niet,” zei de vertaler.

Het is niet de eerste keer dat Russische functionarissen het liberalisme afkraken. In 2019 zei Poetin tegen de Financial Times dat liberalisme “achterhaald” was.

Over de grens in Wit-Rusland verboden de autoriteiten vorige week ‘1984' en kregen lokale boekenwinkels de opdracht het uit hun schappen te halen.