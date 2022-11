“Herstelling Krimbrug kan nog tot september duren”

Happy Thanksgi­ving! Wapen gevonden in rauwe kip op luchthaven in Florida

In een vlieghaven van het Amerikaanse Florida deden de agenten van de Transportation Security Administration (TSA) een bijzondere ontdekking. Met Thanksgiving Day op 24 november in het achterhoofd had een man een vuurwapen in een stuk gevogelte proberen te verstoppen.

11:00