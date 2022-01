Heropstarten nucleaire deal is afhankelijk van "politieke beslissing" VS, zegt Iran

Een heropstart van het nucleaire akkoord met Iran is nog altijd mogelijk, maar dat zal afhankelijk zijn van "politieke beslissingen" van de Verenigde Staten. Dat heeft Iran meegedeeld voor de start van een nieuw overleg in Wenen.

"We hebben aanzienlijke vooruitgang geboekt en ook enkele twistpunten uit de weg geruimd", zegt Saeed Khatibzadeh, woordvoerder van het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken. Er blijven nog altijd enkele meningsverschillen over, maar een permanente overeenkomst kan in de nabije toekomst worden bereikt "als de Verenigde Staten de nodige politieke beslissingen nemen", zo klinkt het.

De woordvoerder gaf geen inhoudelijke details over het verloop van de onderhandelingen. Khatibzadeh gaf ook aan dat Iran bereid is om in Wenen rechtstreeks in dialoog te treden met de VS. "Maar dan moeten de Amerikanen hun aanpak veranderen", zegt hij, alweer zonder enige verduidelijking.

Momenteel verlopen de gesprekken tussen Teheran en Washington nog altijd via EU-coördinator Enrique Mora.

"De Amerikanen weten ook dat een akkoord in het nucleaire geschil in het belang van alle partijen is, en dat een mislukking van de onderhandelingen niemand goed zou uitkomen", besluit Khatibzadeh.

In Wenen probeert de 4+1 groep — China, Frankrijk, Groot-Brittannië, Rusland plus Duitsland — het in 2015 bereikte nucleaire akkoord met Iran te redden. In dat akkoord werden afspraken gemaakt die ervoor moesten zorgen dat Iran geen kernwapens meer zou produceren. In ruil voor de Iraanse toezeggingen zouden de economische sancties tegen dat land worden opgeheven. Maar de VS hebben zich in 2018 eenzijdig teruggetrokken uit die deal en hebben nieuwe sancties tegen Iran ingevoerd.

Onder meer als gevolg van die sancties heeft Iran nu met één van de ergste financiële recessies uit zijn geschiedenis te maken.