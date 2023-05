Herontdek je glimlach: Japanners volgen lachlessen na opheffing maskerplicht

Politie twijfelt over motief schutter winkelcen­trum Texas

De man die zaterdag in een winkelcentrum in de plaats Allen bij Dallas in Texas acht mensen doodschoot, had neonazistische ideeën, maar lijkt zijn slachtoffers willekeurig te hebben gekozen, zeggen de autoriteiten in de Amerikaanse staat. Etnische afkomst, geslacht of leeftijd zouden geen doorslaggevende rol hebben gespeeld, maar het motief van de 33-jarige Mauricio Garcia is nog in raadselen gehuld. De man stond ook niet op de radar van de opsporingsdiensten.