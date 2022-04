HERLEES. “Volledige regio rond Kiev heroverd”

• De Russische troepen hebben zich teruggetrokken uit de omgeving van de kerncentrale van Tsjernobyl. Slechts een klein aantal soldaten is er nog aanwezig. De nucleaire VN-waakhond IAEA bereidt een missie voor naar de kerncentrale in Tsjernobyl, onder meer om te controleren of het nucleaire afval van de in 1986 ontplofte centrale nog veilig opgeslagen is.