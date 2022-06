HERLEES OORLOG OEKRAÏNE. Russische raket vernietigt op één na grootste graanterminal van Oekraïne

Migranten­ka­ra­vaan met duizenden deelnemers vertrekt richting VS voor protestac­tie

In het zuiden van Mexico is een karavaan van duizenden migranten vertrokken richting de Verenigde Staten. De migranten willen protesteren bij de topconferentie van 'de Amerika's', of de top van Noord-, Midden- en Zuid-Amerika, die deze week in de Amerikaanse stad Los Angeles plaatsvindt en waarbij migratie op de agenda staat.

7 juni