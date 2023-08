HERLEES OORLOG OEKRAÏNE. Poetin bevestigt dood Prigozjin - VS vermoedt dat crash gevolg was van “opzettelijke explosie” aan boord

Nederlandse defensieminister: training F-16-piloten duurt zeker zes tot acht maanden

De Nederlandse minister van Defensie Kajsa Ollongren verwacht dat het zeker zes tot acht maanden duurt voordat de eerste Oekraïense piloten hun training hebben afgerond om in F-16's te kunnen vliegen, zegt ze in het televisieprogramma Op1. Dat zou betekenen dat de eerste lichting die deze maand in Denemarken is begonnen met trainen op zijn vroegst in februari klaar is. Daarmee ziet ze het positiever in dan sommige bronnen in de militaire en politieke top van Oekraïne.