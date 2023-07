HERLEES OORLOG OEKRAÏNE. Kiev: “Tegenoffensief gaat niet zo snel vooruit” - Wagner niet langer significant betrokken bij gevechten

In een interview in de Russische krant ‘Kommersant’ geeft de Russische president Vladimir Poetin toe dat hij een poging heeft gedaan om Jevgeni Prigozjin te vervangen als leider van het huurlingenleger Wagner. Die poging mislukte echter, aldus de president, nadat Prigozjin het aanbod zelf afwees. Na de kortstondige muiterij eind juni lijkt Poetin een breuk te willen veroorzaken tussen de Wagner-strijders en hun huidige leider.

De Duitse regering maakte woensdag bekend dat vorig jaar voor 2 miljard euro aan militaire hulp is geleverd. Dit jaar zal dat ongeveer 5,4 miljard euro zijn. Daarna volgt nog 10,5 miljard euro tot en met 2027. De steun komt uit stocks van het Duitse leger, maar bestaat ook uit materiaal van de industrie, vaak in samenwerking met andere partners.

"We hebben berekend dat sinds het begin van de oorlog en tot 2027 het waarschijnlijk 17 miljard euro zal zijn dat we zullen uitgeven voor wapenleveringen aan Oekraïne", aldus Scholz.

Duitsland zal tot en met 2027 Oekraïne militaire hulp leveren, voor een totale waarde van 17 miljard euro sinds de start van de oorlog. Na de Verenigde Staten is Duitsland de grootste gever van militaire steun aan Oekraïne, aldus de Duitse bondskanselier Olaf Scholz tijdens zijn traditionele zomerpersconferentie in Berlijn.

Hij voegde nog toe dat Oekraïne niet met Rusland zal onderhandelen zolang de troepen van Moskou zich op het Oekraïense grondgebied bevinden. "Ons standpunt is duidelijk: zelfs denken aan onderhandelingen is pas mogelijk wanneer de Russische troepen ons territorium verlaten hebben. Iedereen begrijpt dat we daarvoor niet met de Russen gaan spreken."

Jermak stelde ook dat de Westerse bondgenoten geen druk uitoefenen op Kiev over het tegenoffensief. "Er is geen enkele druk, enkel de vraag: 'hoe kunnen we jullie nog helpen?'", klonk het.

Het tegenoffensief van Kiev "gaat niet zo snel vooruit". Dat heeft het hoofd van de presidentiële administratie Andrij Jermak, die wordt gezien als de rechterhand van president Volodymyr Zelensky, vandaag toegegeven tegenover de media. "Als we zien dat iets niet gaat zoals het zou moeten, zeggen we dat. Niemand gaat de situatie mooier voorstellen dan ze is."

De Oekraïense president Volodimir Zelenski kreeg tijdens de NAVO-top in Vilnius eerder deze week geen uitnodiging om de alliantie formeel te vervoegen, maar wel de belofte dat het land lid kan worden nadat de oorlog beëindigd is.

België wil volgens de plannen van de huidige regering die 2 procent-norm pas halen in 2035, maar moest zich daarvoor naar verluidt niet verdedigen op de NAVO-top. In Vilnius zei premier Alexander De Croo dat niemand van de bondgenoten daarover gesproken heeft, "want we zijn heel duidelijk in ons engagement. Dat engagement ligt 100 procent in lijn met de conclusies hier."

Nederland zat jarenlang ver onder het Europees gemiddelde, met iets meer dan 1 procent aan defensie-uitgaven. Ook veel andere Europese NAVO-lidstaten haalden de 2 procent niet, tot ergernis van vooral de Amerikanen. Door onder meer de oorlog in Oekraïne zijn de NAVO-landen meer bereid te investeren in defensie.

In 2024 zal de Nederlandse regering 2,04 procent van het bbp aan defensie uitgeven. In 2025 is het ook de verwachting dat Nederland boven de 2 procent uitkomt.

Op de afgelopen NAVO-top in het Litouwse Vilnius bevestigden de staatshoofden en regeringsleiders dat ze nu minstens 2 procent van hun bbp aan defensie zullen uitgeven. In 2014 hadden de bondgenoten nog afgesproken om tegen 2024 te evolueren naar die norm.

Oersjalovytsj zegt dat de troepen nu iets dichter bij de bezette stad Melitopol zijn gekomen. Het is een lastig gebied om op te rukken omdat er veel mijnen liggen en de Oekraïense troepen constant onder vuur worden genomen door de Russen, zegt de kolonel nog. Met behulp van tanks zouden de Oekraïners toch een stuk gebied hebben kunnen veroveren. De kolonel zegt dat Oekraïense troepen ook een aanval voorbereiden bij Avdiivka, in de regio Donetsk.

De Oekraïense krijgsmacht beweert dat de troepen in het zuiden en zuidoosten van het land in een week tijd 1,7 kilometer zijn opgerukt. Dat vertelde kolonel Mykola Oersjalovytsj tegen verslaggevers.

De Russische president Vladimir Poetin is het volgens de Turkse president Recep Tayyip Erdogan ermee eens om het graanakkoord te verlengen. Dat akkoord loopt immers maandagavond af. "We bereiden ons voor om Poetin te ontvangen in augustus en we zijn het eens over de verlenging van de graancorridor in de Zwarte Zee", aldus Erdogan vrijdag.

Op beelden die het ministerie van Defensie heeft vrijgegeven zijn gemaskerde soldaten te zien, zonder duidelijke herkenningstekenen op hun uniform, die Wit-Russische militairen instrueren in onder meer aanvalstechnieken en het gebruik van hulpmiddelen. Volgens het ministerie gaat het om een nuttige ervaring voor het leger. "We hebben niet deelgenomen aan gevechten sinds het einde van de oorlog in Afghanistan", klonk het. Daarmee verwees het naar de invasie van de Sovjet-Unie in Afghanistan in 1979.

De trainingen vinden plaats in het kamp dat de Belarussische president Aleksandr Loekasjenko had aangeboden aan de Wagnerstrijders na hun muiterij tegen het Russische leger, meldt het ministerie van Defensie van Wit-Rusland. Dat kamp ligt in de buurt van de stad Osipovichi, ongeveer 90 kilometer ten zuiden van de hoofdstad Minsk.

Huurlingen van de Russische Wagner-groep zijn vandaag ingezet om Wit-Russische soldaten op te leiden in Wit-Rusland. Dat laat het Wit-Russische ministerie van Defensie weten op de berichtenapp Telegram. "(Wagner-)strijders fungeerden als instructeurs in een aantal militaire disciplines", aldus het ministerie.

Admiraal Hofman bevestigde donderdag tijdens een ontmoeting met de pers dat enkele Oekraïense militairen in België een opleiding hadden gekregen, maar dat daarvoor uit veiligheidsoverwegingen weinig over wordt gesproken.

De meeste opleidingen vinden plaats in Duitsland en Polen in het kader van de Europese opleidingsmissie EUMAM. Dedonder merkte nog eens op dat België zich "onmiddellijk" had aangesloten bij die missie. Het doel van EUMAM is om tot 15.000 Oekraïense militairen op te leiden.

"We zijn al enkele maanden bezig met opleidingen, op vlak van artillerie, ontmijning en van de speciale strijdkrachten", aldus Dedonder tijdens de NAVO-top in het Litouwse Vilnius. "In dit stadium zijn minstens duizend Oekraïense militairen opgeleid door België." De minister merkte op dat België zal blijven bijdragen aan de opleiding van Oekraïense soldaten in functie van de noden die de Oekraïners aan hun partners meedelen.

De Verenigde Staten denken dat de meerderheid van de Wagnerstrijders zich nog steeds in door Rusland bezette gebieden in Oekraïne bevindt, zei generaal Pat Ryder van het Pentagon op een persconferentie.

Zowel Rusland als Oekraïne overdrijft het aantal gedode vijandelijke militairen en verhult de eigen verliezen. Rusland heeft al sinds september vorig jaar geen cijfers meer bekendgemaakt. Toen zouden volgens Moskou bijna 6.000 Russische soldaten in de oorlog zijn omgekomen. Volgens westerse schattingen zijn aan beide kanten al zeker zo'n 150.000 soldaten gedood of gewond geraakt.

Rusland heeft sinds het begin van de oorlog in Oekraïne, in februari vorig jaar, ruim 236.000 soldaten verloren . Dat meldt de Oekraïense generale staf vrijdag. In de afgelopen 24 uur zouden 550 Russische soldaten zijn gesneuveld. De aantallen kunnen niet onafhankelijk worden bevestigd.

Amerikaans leger kan tot 3.000 reservisten activeren voor Europa

Het Amerikaanse ministerie van Defensie kan in de toekomst tot zo'n 3.000 reservisten activeren om in Europa in te zetten ter ondersteuning van de actieve troepen van operatie 'Atlantic Resolve'. Een besluit daartoe werd recent door president Joe Biden ondertekend.

De Amerikaanse operatie Atlantic Resolve werd opgestart onder Bidens voorganger Obama, na de annexatie door Rusland van de Krim, en versterkt de Amerikaanse aanwezigheid in het oosten van Europa. De missie is bedoeld om de Oost-Europese lidstaten van de NAVO gerust te stellen en Rusland ervan te weerhouden om met de VS geallieerde landen binnen te vallen.

Het Amerikaanse militaire commando in Europa (EUCOM) liet intussen weten dat het bevel van de president niets wijzigt aan de troepensterkte van de VS in Europa. Het gaat niet om extra strijdkrachten, verklaarde luitenant-generaal Douglas Sims aan de pers. Wel is het zo dat de reservisten in de toekomst taken zouden kunnen overnemen die voorheen werden uitgevoerd door soldaten van een actieve eenheid.

Of dit betekent dat de actieve troepen in Europa eventueel afgelost kunnen worden door reservisten, is onduidelijk. Maar het is, volgens het Amerikaanse ministerie van Defensie, sowieso aan de bevelvoerders van EUCOM om te beslissen hoe de bevoegdheden worden verdeeld.

Volgens onder meer het nieuwsmagazine 'Politico' toont de maatregel aan hoe veel de missie van het Amerikaanse leger in Europa en de inzet van meerdere, nieuwe eenheden na de Russische invasie in Oekraïne van de actieve strijdkrachten vergen.