HERLEES OORLOG OEKRAÏNE. Honderd lichamen gevonden in regio Soemy na terugtrekking Russische troepen

Indrukwek­kend protest van vrouwen voor Russische ambassade in Estland

Voor de derde dag op rij vinden er in de hoofdstad van Estland protesten plaats tegen de oorlog in Oekraïne. Een groepje vrouwen verzamelde vandaag voor de Russische ambassade in Tallinn om de gruwel aan te klagen die Russische soldaten plegen tegen vrouwen en kinderen in Oekraïne.

13 april