HERLEES OEKRAÏNE. Russisch parlementslid: “Dorp Robotyne is ideale plek om tactische nucleaire wapens in te zetten”

Finland telt schuilkelders en komt op meer dan 50.000

Finland heeft een telling van het aantal schuilkelders in het land afgerond en blijkt er liefst 50.500 te hebben. Dat maakte de regering van het land dinsdag bekend. Volgens Helsinki is het opvallend hoge aantal het resultaat van een decennialange voorbereiding op oorlog met Rusland.

De oorsprong van het grote aantal schuilkelders ligt volgens de Finse overheid in de jaren 50 van de vorige eeuw, toen de Koude Oorlog in volle gang was. De militaire dreiging van wat toen nog de Sovjet-Unie was noopte de regering in Helsinki tot het nemen van maatregelen, waaronder de verplichting dat onder alle nieuwe kantoor- en flatgebouwen een schuilkelder moest worden aangelegd.

Dankzij het enorme aantal is het land met 5,5 miljoen inwoners in geval van nood in staat om in theorie zo'n 4,8 miljoen mensen te beschermen, stelt Helsinki. Een overgrote meerderheid van de constructies is bovendien in staat om de inzittenden te beschermen tegen conventionele en chemische wapens.

Pretpark

Veel schuilkelders zijn bovendien meteen klaar voor gebruik; in 2011 nam Helsinki een nieuwe wet aan, die moderne voorzieningen als ventilatie, versterkte deuren en stapelbedden verplicht maakten. Een klein aantal is volgens de Finse regering evenwel niet klaar voor gebruik. In sommigen gevallen werden ze omgebouwd tot zwembaden, sportscholen of, in één geval, zelfs een pretpark.

Het onderhoud van de schuilkelders kost Helsinki naar eigen schatting miljarden euro's per jaar. "Het is het waard om daar goed voor te zorgen", zei een projectleider van het Ministerie van Binnenlandse Zaken.