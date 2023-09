HERLEES OEKRAÏNE. Rusland: “Aanvallen met zeedrones op Krimbrug afgeweerd”

Poll toont dat Russen niet wakker liggen van dood Wagnerbaas

Een opiniepeiling door het onafhankelijke ‘Levada Center’ in Rusland laat zien dat er vermoedelijk " weinig of geen onvrede is in de maatschappij" over de Wagnergroep en de dood van Wagnerbaas Jevgeni Prigozjin. De ware oorzaak van de vliegtuigcrash waarbij Prigozjin omkwam, zal ook weinig impact hebben op de manier waarop Russen naar de Wagnergroep kijken en de toekomst van het huurlingenleger.

"De publieke opinie over de dood van Prigozhin (zeer waarschijnlijk een moord waar het Kremlin de opdracht toe gaf) zou alleen een invloed hebben op de besluitvorming van het Kremlin of het Ministerie van Defensie als de publieke oppositie veel groter was. Het Kremlin profiteert waarschijnlijk van de aanhoudende onenigheid over de omstandigheden van de dood van Prigozjin in de Russische samenleving", analyseert de Amerikaanse denktank 'Institute for the Study of War'.