HERLEES. Oekraïense minister: "Hoe kunnen jullie slapen als jullie weten dat onze kinderen gebombardeerd worden?” - Er komen humanitaire corridors voor evacuaties

Post­NL-bezorger in Nederland sterft na ruzie over pakje: “Een mooi mens is er niet meer door zinloos geweld”

In de Nederlandse stad Rotterdam is een pakketbezorger overleden na een ruzie om een pakje. Zijn familie reageert bijzonder aangeslagen. “Het verdriet, het ongeloof en de boosheid zijn onmetelijk groot. We gaan hem enorm missen. Een mooi en goed mens is er niet meer door dit zinloze geweld.’’

3 maart