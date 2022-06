HERLEES. Mogelijk 40.000 doden onder de Russische soldaten tegen juli, volgens Zelensky - “Russen maken zich op voor langere strijd”

NA­VO-toetreding Finland en Zweden: “Top in Madrid was nooit deadline”

De NAVO-top in Madrid is geen deadline voor een beslissing over de toetreding van Finland en Zweden tot de verdragsorganisatie. Wel wil de NAVO zo snel mogelijk een oplossing voor de Turkse bezorgdheden over een mogelijk lidmaatschap van de twee Noordse landen. Dat heeft Jens Stoltenberg, secretaris-generaal van de NAVO, zondag gezegd op een persconferentie samen met de Finse president Sauli Niinistö.

