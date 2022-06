HERLEES. Grootste krijgsgevangenenruil tot nu toe - Zelensky: “5 miljard dollar per maand nodig om ons te kunnen verdedigen”

Beroepshof Londen oordeelt dat Brits Hoogge­rechts­hof zaak rond Archie Battersbee moet herzien

Het hof van beroep in Londen heeft geoordeeld dat de zaak rond Archie Battersbee – de 12-jarige Britse jongen die sinds april in een kunstmatige coma ligt en het onderwerp is geworden van een juridisch geschil – moet worden herzien door het Britse Hooggerechtshof. Eerder deze maand oordeelde het Hooggerechtshof dat de behandeling van Archie moet worden stopgezet, aangezien artsen er zo goed als zeker van zijn dat het kind hersendood is. Ouders Hollie Dance en Paul Battersbee beweren echter het tegendeel en geloven dat hun zoon nog leeft. Zij vroegen het beroepshof om een nieuwe hoorzitting over het lot van hun zoon.

29 juni