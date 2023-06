HERLEES. De Croo: “Oekraïne zal ooit deel van NAVO zijn” - VS viseren financiering van Wagner in Afrika

Loekasjen­ko vroeg Poetin naar eigen zeggen om Prigozjin niet te doden: “Ik zei tegen hem: doe het niet”

De Wit-Russische president Aleksandr Loekasjenko zegt dat hij er bij zijn Russische bondgenoot Vladimir Poetin op heeft aangedrongen om Wagnerbaas Jevgeni Prigozjin niet te vermoorden. Loekasjenko, die zaterdag tussen de twee Russen zou hebben bemiddeld en zo mee een einde maakte aan de opstand van Prigozjins huurlingenleger, vertelde vandaag op een veiligheidsbijeenkomst hoe de gesprekken met beide mannen die zenuwslopende dag juist verliepen. Eerder op de dag had Loekasjenko onder meer aangegeven dat hij tijdens de muiterij zijn leger op scherp op had gezet. Intussen heeft hij aangeboden om de Wagnermilitairen op te nemen na de opstand. Hij is van plan vooral veel te leren van het huurlingenleger.