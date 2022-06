Herdenkingsdienst in Oslo voor slachtoffers schietpartij gayclub

UPDATE Noorse inlichtin­gen­dienst gaat uit van islamis­tisch terrorisme bij schietpar­tij in Oslo: ter­reurdrei­ging op hoogste niveau

In het centrum van de Noorse hoofdstad Oslo zijn zaterdag rond 1 uur twee mensen omgekomen en negentien anderen gewond geraakt. Drie gewonden zijn er ernstig aan toe en worden in het ziekenhuis behandeld. De verdachte die is opgepakt, een Noor van Iraanse origine, zou het vuur hebben geopend nabij en in de nachtclub London, die vooral bij de homogemeenschap populair is. De schietpartij wordt onderzocht als een terreurdaad, meldt de politie.

