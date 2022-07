Herdenkingsbomen voor nazislachtoffers vernield in Duitsland

Premier Bodo Ramelow van de deelstaat Thüringen veroordeelt de vernielingen. Hij uit in gesprek met de Duitse krant Tageszeitung stevige kritiek op de onbekende daders. “Degenen die zulke laffe aanvallen uitvoeren, delen een mentaliteit met de moordenaars in de concentratiekampen”, aldus de politicus.

In het kamp werden tijdens de oorlog onder anderen Joden, Roma, Sinti en politieke tegenstanders van de nazi’s vastgehouden. Ongeveer 56.000 van de 280.000 gevangenen werden gedood of stierven door ziekte, koud of honger. Buchenwald, Duits voor beukenbos, werd in 1937 opgericht als een van de eerste concentratiekampen van nazi-Duitsland. De bevrijding vond aan het einde van de oorlog plaats, in 1945.