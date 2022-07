H&M sluit 150 winkels in Rusland: “onmogelijk om er zaken voort te zetten”

Opnieuw Britse strijder gevangen door pro-Russische rebellen in Oekraïne: “Ik kan doodstraf krijgen”

Er zou opnieuw een Britse strijder gevangengenomen zijn door pro-Russische rebellen in Oekraïne. John Harding is te zien in een video die gedeeld werd door een Russisch journalist. Daarin vertelt de vijftiger dat hij de doodstraf riskeert en vraagt hij de Britse premier Boris Johnson om hulp.

