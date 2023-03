Helmcamera filmt hoe Oekraïense soldaten op Russische linies afstormen en na vuurgevecht twee Russen gevangen nemen

Tweakers Is nieuwe smarthome­stan­daard Matter dé toekomst voor jouw thuis? Expert: “Alles draait en communi­ceert lokaal, zonder cloud”

In 2023 moeten de eerste Matter-gecertificeerde apparaten op de markt komen. Matter is de nieuwe standaard voor smarthomes, waar liefst 276 elektronicabedrijven deel van uitmaken. Zo moeten hun producten, over merken heen, vloeiend met elkaar kunnen samenwerken. Wout Funnekotter, hoofdredacteur bij technologiesite Tweakers, legt uit hoe dat precies werkt.