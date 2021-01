Helikopterpiloot die Tsjernobylbrand in 1986 hielp blussen, bezwijkt aan corona

De helikopterpiloot die na de kernramp in Tsjernobyl in 1986 het vuur aan de ontplofte reactor trachtte te bedwingen, is zondag op 78-jarige leeftijd overleden. Nikolai Antoshkin overleefde het grootste kernongeluk uit de geschiedenis, maar bezweek aan het coronavirus.

De Russische luchtmachtkolonel op rust en Held van de Sovjet-Unie leidde in de dagen na 26 april 1986 de zeer risicovolle missies van af en aan vliegende legerhelikopters. De toestellen dumpten zand, klei en lood op de gloeiende resten van reactor 4 om verdere radioactieve verspreiding te stoppen. De praktijk kwam uitvoerig in beeld in de bejubelde HBO-miniserie uit 2019.

Lees ook Oekraïne geeft geheime documenten over kerncentrale van Tsjernobyl vrij

De legerleiding besliste helikopters in te zetten na de vaststelling dat alle brandweermanschappen doodziek waren uitgevallen na de eerste bluswerkzaamheden na de ramp in Oekraïne. Ook Antoshkin kreeg zeer hoge doses radioactieve straling binnen. Hij overleefde, in tegenstelling tot het grote merendeel van de opgeroepen helikopterpiloten. Zij stierven in de weken daarna aan de gevolgen van de radioactiviteit.

Antoshkin diende na Tsjernobyl verder in de Sovjetluchtmacht, bereikte de rang van kolonel en zette na het uiteenvallen van de USSR, zijn carrière verder in het Russisch leger tot in 1998. De ingeweken Moskoviet kreeg de onderscheiding Held van de Sovjet-Unie en kwam in 2014 in de Doema (het Russische parlement) terecht.

“Hij riskeerde zijn eigen leven om de levens van anderen te redden”, aldus een mededeling van het Russische parlement. Over het overlijden houdt men het op “een verergerende aandoening”. In Russische media valt te lezen dat Antoshkin in december een coronabesmetting opliep en aan de gevolgen is overleden.

Volledig scherm De fotograaf die deze unieke foto enkele uren na de kernramp trok, overleefde de blootstelling aan radioactiviteit. Anatoliy Rasskazov stierf in 2010. © AP