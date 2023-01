Helikopter met prominente politici stort neer in Kiev: 17 doden, onder wie minister van Binnenlandse Zaken

KIJK. Wie was Denys Monastyrskyi, de minister van Binnenlandse Zaken?

“Ondraaglijke pijn”

Aan boord van de helikopter zaten enkele prominente politici. Zo is Denys Monastyrskyi, de Oekraïense minister van Binnenlandse Zaken, overleden. Hij is het meest hooggeplaatste slachtoffer dat is overleden sinds het begin van de Russische invasie in Oekraïene. Ook zijn vice-minister van Binnenlandse Zaken Yevgeny Yenin en staatssecretaris Yuriy Lubkovich zaten in de helikopter en kwamen om het leven. Waar ze naar op weg waren, is nog niet duidelijk, maar het zou gaan om ‘een brandpunt in de oorlog’ - mogelijk naar het front.