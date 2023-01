Helikopter met prominente politici stort neer in Kiev: 15 doden, onder wie minister van Binnenlandse Zaken

Misnoegde Republi­kein­se verkie­zings­kan­di­daat huurde schutters in om Democrati­sche tegenhan­gers uit te schakelen

In de Amerikaanse staat New Mexico heeft een voormalig Republikeins verkiezingskandidaat vier schutters ingehuurd om de woningen van Democratische ambtenaren aan te vallen. Hij had de gewapende mannen de opdracht gegeven om vrij vroeg in de avond toe te slaan en laag genoeg te mikken om zo de kans op dood of verwonding van de bewoners te vergroten, zo blijkt uit het politieverslag.

