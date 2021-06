Helikopter Colombiaanse president beschoten: 650.000 euro voor gouden tip

Volgens de politie zijn de schoten gelost op een kilometer van het vliegveld in de stad Cúcuta. Later werden daar twee geweren, vijf magazijnen en 20 patroonhulzen gevonden. Op een van de wapens stond een markering van het Venezolaanse leger.

Aan boord van de heli, die zes keer zou zijn geraakt, waren ook minister Diego Molano van Defensie, minister Daniel Palacios van Binnenlandse Zaken en de gouverneur van de provincie Norte de Santander, Silvano Serrano, melden Colombiaanse media. Ze waren net vertrokken uit Sardinata, in de regio Catatumbo, waar ze sociale investeringsprojecten en de strijd tegen de drugshandel in dat grensgebied met Venezuela evalueerden. Niemand raakte gewond.

“Het is een laffe aanval, we zien kogelgaten in het presidentiële toestel”, aldus de president in een verklaring. Volgens Duque heeft zijn veiligheidsdienst “iets dodelijks” voorkomen.

“We zijn niet bang voor geweld of terreurdaden. Onze staat is sterk en Colombia is sterk genoeg om dit soort dreigingen het hoofd te bieden”, aldus de president. Duque bracht de aanval direct in verband met de strijd van de regering tegen drugshandel, terrorisme en georganiseerde misdaad. Op 15 juni vond nog een bomaanslag plaats op een militaire basis in Cúcuta, waarbij meer dan 30 gewonden vielen.

De regering van het Zuid-Amerikaanse land gaf linkse guerrillagroep ELN (Nationaal Bevrijdingsleger) hiervoor de schuld, maar de rebellen wezen die af. Colombia beschuldigt het regime in Venezuela van steun aan de ELN.

Volledig scherm De kogelgaten zijn duidelijk te zien in de helikopter waar de president mee vloog. © EPA

In het gebied waar de helikopter vloog zijn namelijk guerrillaorganisatie ELN en splintergroeperingen van rebellenorganisatie FARC actief. ELN is een linkse groepering die voornamelijk aanvallen uitvoert in het oosten van Colombia. De groepering bestaat uit zowat 5.000 strijders.

De FARC (Revolutionaire Strijdkrachten van Colombia) was voorheen de grootste linkse guerrillaorganisatie, maar sloot in 2016 een vredesakkoord met de regering en legde de wapens neer. Splintergroeperingen van FARC negeren dit akkoord echter.

