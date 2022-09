Helft van Nederlandse beroepsbevolking werkt deeltijds

Al-Qaeda publiceert boek over planning aanslagen 11 september

Het terroristische netwerk Al-Qaeda heeft een boek uitgebracht met een gedetailleerde tijdlijn die leidde tot de aanslagen met verschillende vliegtuigen op Amerikaanse doelwitten op 11 september 2001. Hierbij kwamen op drie plaatsen bijna 3000 mensen om het leven. Het boek verschijnt op de 21e verjaardag van de aanslagen en is geschreven door Abu Muhammad al-Masri, een hooggeplaatst Al-Qaeda-lid dat naar verluidt in 2020 in Iran is vermoord.

11 september