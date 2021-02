Helft van de Israëlische bevolking al zeker één keer gevaccineerd

Uit wetenschappelijke studies verricht op de Israëlische bevolking bleek de voorbije dagen dat de eerste dosis van het Pfizer/BioNTech-vaccin 85 procent effectief is twee tot vier weken na de toediening. Dat was vorige week te lezen in The Lancet.

Datzelfde vaccin is ook 94 procent effectief tegen symptomatische Covid-gevallen, bleek uit een andere studie bij 1,2 miljoen Israëliërs. Die studie werd woensdag gepubliceerd. "Het gaat om het eerste bewijs van de efficiëntie van het vaccin in levensechte omstandigheden, in een studie die peer-reviewed werd", zei Ben Reis, een van de coauteurs van de studie die in de New Engeland Journal of Medicine stond.