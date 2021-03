Helft ouderen kan corona tweede keer krijgen, zo toont nieuwe “alarmerende” studie aan

Moeten we ons zorgen maken over de Filipijnse en de ‘onzichtba­re’ Bretoense variant? Viroloog Piet Maes legt uit

10:16 De Britse, Zuid-Afrikaanse en Braziliaanse varianten kenden we al. Nu zijn er ook Filipijnse en Bretoense versies van het coronavirus opgedoken. In Frankrijk moesten acht mensen naar het ziekenhuis na een besmetting met de Bretoense variant, hoewel hun PCR-test een negatief resultaat had gegeven. Is deze variant dan echt onzichtbaar? Moeten we ons zorgen maken? Viroloog Piet Maes legt uit.