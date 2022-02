Hele wereld reageert ontzet op overlijden Rayan (5): “Nu worden we stil”

Omstreeks 21.35 uur zaterdagavond werd het lichaam van de vijfjarige Rayan uit een waterput in Marokko gehaald. De jongen had vier dagen vastgezeten en hulp mocht niet meer baten. Heel de wereld reageert ontsteld op het overlijden: iedereen leeft mee met de familie van Rayan en het Marokkaanse volk.

De Marokkaanse koning Mohammed VI was de eerste om te reageren op het overlijden van Rayan. De koning nam kort na de dramatische ontknoping contact op met de ouders van het kind en betuigde zijn medeleven. “Na het tragische ongeval dat het leven kostte aan het kind Rayan Oram, belde Zijne Majesteit Koning Mohammed VI de ouders van de overledene, die stierf nadat hij in een put was gevallen”, aldus de verklaring in het Arabisch.

“Vanavond zou ik aan de familie van kleine Rayan en het Marokkaanse volk willen zeggen dat we delen in hun verdriet”, zo schrijft de Franse president Emmanuel Macron op Facebook met daaronder dezelfde tekst in het Arabisch.

Ook Nora Gharib barstte gisteren in tranen uit na haar dansoptreden bij ‘Dancing With The Stars’ (DWTS). “Ik ben zo stom geweest om mijn gsm nog te checken. Toen heb ik het slechte nieuws vernomen”, aldus de ‘Dancing with the Stars’-kandidate. Eigenlijk had Nora ook geen zin meer om nog langer door te gaan met de show. “Maar mijn familie en vrienden hebben mij aangemoedigd om er toch nog voor te gaan.” Ook na de uitzending was Nora nog te emotioneel om te reageren.

“Jouw val zorgde voor een ongeziene en wereldwijde golf van solidariteit”, schrijft Vlaams minister van Jeugd en Media op Twitter. “Een indrukwekkende reddingsactie kon jammer genoeg niet baten. Sterkte aan familie en iedereen die meeleeft."

“De wereld kent jouw naam”, schrijft Belgisch-Palestijns onderzoeksjournalist Majd Khalifeh nog.

“En nu worden we stil... Geen woorden voor dit dramatische nieuws", schrijft Child Focus-CEO Heidi De Pauw.

“Enorm pijnlijk en hartverscheurend dat jonge held Rayan het niet heeft gehaald”, schrijft ook Amir Bachroui, voorzitter van de Vlaamse Jeugdraad op zijn Twitterprofiel. “Het feit dat hij internationaal herinnerd gaat worden, is meer dan terecht. Hulde ook aan de hulpverleners. R. A. Y. A. N. Blijven herinneren.”

Auteur en opiniemaker Dyab Abou Jahjah deelt op Twitter dan weer een foto van de kleine Rayan met daarbij een tekst in het Arabisch: “We konden je niet redden, Ryan, maar jij hebt ons misschien wel gered. Je hebt onze harten weer samengebracht. We verlieten politiek, voetbal, sektarisme en fanatisme... We herkenden onze kinderen en onszelf in jou. Jouw benarde situatie gaf uitdrukking aan het lot van miljoenen kinderen in deze wrede wereld. Rust zacht, kleine jongen.”

