Heldhaftige passagiers stopten mesaanvaller die pas zes dagen vrij was nadat hij dakloze had neergestoken

Woensdagmiddag, kort voor drie uur: nietsvermoedende passagiers pendelen tussen Kiel en Hamburg als plots de hel losbreekt op de trein. Een 33-jarige man, Ibrahim A., steekt in het wilde weg op mensen in. De Palestijnse vluchteling, die nog maar zes dagen op vrije voeten is en een ellenlang strafblad heeft, doodt twee jonge mensen en verwondt zeven anderen , vooraleer dappere pendelaars hem kunnen overmeesteren.

Op het moment van de aanslag zitten er ongeveer 120 mensen op de trein. Zij staan doodsangsten uit. “Eerst ging hij tekeer in een andere coupé van de trein, toen kwam hij op ons af”, vertelt ondernemer Christian Götzner (61) aan ‘Bild’. “Een passagier gooide een koffer naar hem.” De mesaanvaller achtervolgt slachtoffers van het ene treinstel naar het andere.

Om 14.55 uur ontvangen de hulpdiensten de eerste noodoproep: onmiddellijk wordt groot alarm geslagen. Negen ambulances en drie spoedartsen rukken uit, een reddingshelikopter vliegt naar de plek van het onheil. De trein stopt in het station van Brokstedt (deelstaat Sleeswijk-Holstein. “We renden allemaal in paniek naar buiten”, vertelt ooggetuige Christian Götzner.

Twee jonge slachtoffers

Daarop gaat het gevecht met de dader op het perron verder. Gealarmeerde politieagenten kunnen om 15.16 uur de bebloede mesaanvaller arresteren. De tol van de mesaanval is hoog. ‘Focus’ meldt dat een 16-jarige passagier en een 19-jarige jongeman om het leven zijn gekomen. Zeven mensen raakten gewond, van wie drie ernstig.

Volledig scherm Forensische experten onderzoeken de plek van het onheil. © REUTERS

Afgelopen nacht hebben begrafenisondernemers de dode slachtoffers uit de trein gehaald, zo zag een fotograaf van het Duitse persbureau dpa’.

‘Die Welt’ schrijft dat de dader vluchteling Ibrahim A. is, die geboren werd in de Gazastrook. Hij is in december 2014 naar Duitsland gekomen. Hij wordt beschouwd als een staatloze Palestijn. De krant schrijft dat hij 33 jaar is, maar dat viel niet af te lezen op zijn voorlopige verblijfsvergunning bij zijn arrestatie. Dat document was onleesbaar geworden omdat het onder het bloed zat.

Gewelds- en zedendelicten

Volgens ‘Bild’ was hij al bekend bij de politie wegens ettelijke gewelds- en zedendelicten. Sinds 2015 kwam hij maar liefst twaalf keer in aanraking met justitie. Tot een week geleden zat hij nog in voorlopige hechtenis. ‘Der Spiegel’ meldt dat hij een dakloze bij een voedselbedeling had neergestoken en levensbedreigende verwondingen had toegebracht. Hij bleek toen onder invloed van grote hoeveelheden heroïne, cocaïne en alcohol. De man was dus slechts een paar dagen op vrije voeten voordat hij opnieuw het leven van verschillende onschuldige mensen verwoestte.

De dader werd eerst opgenomen in het ziekenhuis omdat hij zichzelf bij zijn aanhouding aan zijn handen verwond had. Inmiddels wordt hij niet meer behandeld in het hospitaal en is hij in hechtenis genomen. Hij heeft geen vaste verblijfplaats, weet ‘Focus’. Bij zijn arrestatie leek hij erg verward. Het motief van de mesaanval is vooralsnog niet duidelijk.