Heldere hemel, loodrechte duik en compleet verpulverd toestel: crash Chinees passagiersvliegtuig na twee weken nog altijd één groot mysterie

Twee weken nadat een Chinees passagiersvliegtuig neerstortte in het zuiden van het land en alle 132 inzittenden omkwamen, is de oorzaak van de ramp nog altijd één groot raadsel. Amerikaanse onderzoekers zijn nu in China aangekomen om te helpen met het onderzoek. Dat is geen eenvoudige taak, want de omstandigheden van de crash zijn uitermate vreemd en het toestel is nagenoeg volledig verpulverd.

Maandag 21 maart, kort na de middag. Vlucht 5735 van de Chinese luchtvaartmaatschappij China Eastern Airlines glijdt op een hoogte van 29.100 voet (8.869 meter) over de heuvels van Zuid-China. De hemel is helder en het toestel lijkt klaar voor een zachte landing in de miljoenenstad Guangzhou (Kanton). In de cockpit van de acht jaar oude Boeing 737-800 NG - een populair toestel dat over heel de wereld wordt gebruikt - drie piloten, waaronder een van de meest ervaren van het land.

Om 14.20 uur duikt het toestel opeens naar beneden. De luchtverkeersleiding probeert de piloten te bereiken, maar krijgt geen antwoord. Het vliegtuig stuurt ook geen noodsignaal uit.

Heuvel

In minder dan een minuut tijd daalt het toestel meer dan 20.000 voet (6.096 meter). Vervolgens stijgt het gedurende vijftien seconden weer met 1.200 voet (365 meter), om dan opnieuw loodrecht omlaag te gaan. Het boort zich uiteindelijk in een heuvel in Wuzhou, die beplant is met bamboe en bananenbomen.

De ravage is enorm. Op het moment van de crash heeft het vliegtuig bijna de snelheid van het geluid. Er worden brokstukken teruggevonden op achttien meter diepte in de zachte ondergrond en op een afstand van meer dan elf kilometer van de plaats van het drama. Alle 132 mensen aan boord komen om.

Twee weken na de crash - de ergste in meer dan tien jaar voor de Chinese luchtvaart - is er nog altijd geen duidelijkheid over wat zich precies heeft afgespeeld. Afgelopen weekend kwam een team van Amerikaanse onderzoekers aan in China om te helpen bij het onderzoek.

Eenvoudig wordt dat niet, want het toestel werd door de grote snelheid bij de impact bijna volledig verpulverd. Vorige week waren al 49.117 stukken teruggevonden. Daar zijn wel belangrijke onderdelen bij, onder meer delen van de motoren en het landingsgestel.

Zwarte dozen

Veel hangt af van wat gerecupereerd kan worden van de zwarte dozen. Die bevatten opnames van wat er in de cockpit gezegd werd en data van de vlucht. Ze zijn gemaakt om een crash te overleven, maar zouden nu toch beschadigd kunnen zijn. Ze werden teruggevonden op anderhalve meter onder de grond.

Bijna alle brokstukken lagen op één plaats, wat de kans op een bomaanslag of ander incident op grote hoogte - zoals een botsing met een ander toestel - volgens experts kleiner maakt. Volgens de plaatselijke brandweerchef werden tussen het puin ook geen resten van explosieven gevonden.

Bijzonder vreemd is dat het toestel quasi loodrecht omlaag dook. Commerciële vliegtuigen zijn zodanig gebouwd dat ze altijd weer in een meer horizontale positie gaan vliegen. Een verticale duikvlucht vereist een constante en extreme kracht op de horizontale stabilisatoren aan de zijkanten van de staart van het toestel.

De vraag is ook of dat dan door een mechanisch defect veroorzaakt zou zijn of onder invloed van een piloot, die het toestel opzettelijk omlaag deed storten. Dat laatste gebeurde in het verleden nog al. Zo pleegde een piloot van de Duitse lagekostenmaatschappij Germanwings in 2015 zelfmoord door zijn toestel met 150 inzittenden tegen een berg te laten vliegen in de Alpen.

China heeft in elk geval beloofd om met de eerste conclusies van het onderzoek te komen binnen de dertig dagen na de crash, conform de internationale regels.

Wie vragen heeft over zelfdoding kan terecht bij de Zelfmoordlijn op het telefoonnummer 1813 of online via www.zelfmoord1813.be.

