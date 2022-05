“Heldenrivier” Irpin hielp Russische verovering van Kiev voorkomen, maar wat nu met het overstromingsgebied?

De Russische troepen hebben de Oekraïense hoofdstad Kiev nog niet kunnen innemen. Een belangrijke pion in de verdediging was de Irpin, de rivier die ten noordwesten van Kiev ontspringt als zijarm van de Dnjepr. De Oekraïners lieten de Irpin buiten de oevers treden om zo de Russen op afstand te houden. Met succes, maar hoe moet het nu verder met het overstroomde gebied?

Dammen hebben het drasland rond de Irpin en de Dnjepr in de jaren 60 drooggelegd om er nieuwe woonwijken op te kunnen bouwen. Maar eind februari zetten de Oekraïense troepen een van die dammen uit het Sovjettijdperk aan de Irpin bij Kiev open om zo de vroegere uiterwaarden weer te doen onderlopen. Bedoeling was om de Russische troepen en hun tanks zo buiten Kiev te houden. Dat lukte ook, door een gebied van zo’n 13.000 hectare opnieuw te laten overstromen.

Het plan was om ook daar nieuwe woonwijken neer te planten, maar zover was het nog niet. “Als Poetin over een jaar of twee had aangevallen, zou de rivier Irpin de hoofdstad niet hebben kunnen verdedigen, omdat de hele uiterwaard zou zijn dichtgemetseld. De rivier zelf zou verborgen zijn in een collector en zou geen enkel obstakel meer vormen voor vijandelijke tanks”, zegt Volodymyr Boreyko, een lokale ecoloog, in ‘The Guardian’.

De toekomstplannen in het overstromingsgebied van de Irpin zijn nu erg onzeker. De vraag is of de dam heropgebouwd zal worden om de bouwplannen alsnog te laten doorgaan. Ecologen zoals Boreyko zien dat liever niet gebeuren. Zij hopen dat de natuur het drasland weer in handen krijgt en dat de biodiversiteit er opnieuw welig kan tieren.

Boreyko pleit er zelfs voor om de Irpin de naam van “heldenrivier” te geven en om, naar het voorbeeld van Ecuador in 2008, de rechten van de natuur op te nemen in de grondwet. De Irpin moet volgens hem beschermd worden via een strenge milieuwetgeving. “De Irpin speelde een van de belangrijkste rollen om onze hoofdstad te verdedigen van de laatste 1.000 jaar”, aldus Boreyko in ‘The Guardian’. Duizend jaar geleden beschermde de rivier Irpin Kiev ook al herhaaldelijk vanuit het noorden en noordwesten, weet Boreyko. “De rivier is 162 km lang en de uiterwaarden zijn zo breed en moerassig dat de vijandelijke cavalerie er niet langs kon.”

Is het moerasland nu definitief terug van weggeweest? “Het feit dat het water is teruggekeerd, betekent niet dat we hier te maken hebben met een nieuw drasland, rijk aan biodiversiteit”, zegt Bohdan Prots van het Nationaal Natuurhistorisch Museum en van het Centrum voor Milieustudies en Natuurbehoud. “De ecologie is gedurende vele, vele jaren zeer ernstig aangetast. Het zou heel wat jaren duren voordat er weer ecologische beterschap kan worden waargenomen.” Prots vreest dat de overheid onder druk zal komen te staan om de dam uiteindelijk weer op te bouwen. Maar eerst moet Oekraïne zich focussen op het conflict met Rusland. “Totdat dit is opgelost en de Russen uit ons land zijn gezet, kunnen we deze kwestie niet fatsoenlijk aanpakken.”

