‘Helden van Slangeneiland' leven wel degelijk nog, meldt Oekraïne: "Ze zijn krijgsgevangen gemaakt”

De dertien Oekraïense militairen die vorige week zouden zijn gesneuveld op een eiland in de Zwarte Zee nadat ze op opvallende wijze hadden geweigerd om zich over te geven aan de Russen, zijn dan toch niet overleden. Ze zijn krijgsgevangen gemaakt, meldt de Oekraïense marine op zijn geverifieerde Facebookpagina.

Lees alles over de oorlog tussen Rusland en Oekraïne in dit dossier.



Oekraïne verspreidde vorige week een veelzeggende geluidsopname van de confrontatie tussen de Oekraïense grenswachters en de Russen. Daarop was te horen dat een Russisch marineschip de militairen op het eiland oproept zich over te geven, anders zouden ze worden gebombardeerd.



Na kort overleg was het antwoord van de Oekraïners luid en duidelijk: “Russisch marineschip, go fuck yourself.”

Hoop

Dat zouden meteen ook hun laatste woorden zijn geweest, wat de militairen op het Oekraïense vasteland een heldenstatus gaf. President Volodimir Zelenski kondigde aan dat de grenswachten postuum zouden worden geëerd als ‘Held van Oekraïne’, de hoogste onderscheiding van het land. Het is niet duidelijk of hij op dat moment al wist dat ze nog leefden, of ervan uitging dat ze waren gesneuveld. Alles wijst op dat laatste.

Afgelopen weekend liet de Oekraïense grenswacht weten de hoop nog niet op te geven. De dertien ‘helden van Slangeneiland’ zouden mogelijk toch nog in leven zijn. Dat wordt nu ook bevestigd door de Oekraïense marine. De militairen leven nog. Ze zijn krijgsgevangen gemaakt, zo blijkt.

Volledig scherm Het Oekraïense grenseiland Zmiiny, ook wel Slangeneiland genoemd. © LOCATION4FILM.COM.UA

De gevechten gingen om het kleine eilandje Zmiinji, of dus ook ‘Slangeneiland’. Het eiland is een onherbergzame rots in het westen van de Zwarte Zee, ongeveer 48 kilometer voor de kust van Oekraïne en Roemenië. Het ligt in de buurt van de vaarroutes naar Odessa, de derde stad van Oekraïne.

Hoewel het eiland ruwweg slechts 16 hectare groot is, werd het in een rapport vorig jaar van de onpartijdige denktank Atlantic Council nog belangrijk genoemd in de maritieme territoriale claims van Oekraïne in de Zwarte Zee, schreef CNN vorige week.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.