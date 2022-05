Held zonder vliegervaring die privévliegtuig veilig neerzette in Florida: “Het was ingrijpen of sterven”

De 39-jarige Darren Harrison uit Florida aarzelde niet tijdens zijn privévlucht met een Cessna 208 toen de piloot het bewustzijn verloor. Hij zag hoe het toestel pijlsnel de diepte indook. “Ik besefte dat als ik niet zou ingrijpen, we zouden sterven”, zegt hij in een interview met TODAY. Harrison slaagde er met de hulp van de verkeersleiding in om het privévliegtuig veilig aan de grond te zetten.

Darren Harrison, die deze zomer vader wordt, vloog na een visserstrip van de Bahama’s naar Florida in een Cessna 208 Caravan met een vriend. Maar de piloot werd onwel en raakte buiten westen. Harrison besefte dat hij een drama moest vermijden. Hij ging naar het voorste gedeelte van het vliegtuig en stelde vast dat ze “in een zeer snel tempo een duikvlucht” aan het maken waren, volgens de Amerikaanse luchtvaartautoriteiten (FAA) omdat de piloot tegen de besturingsknoppen was gevallen. “Ik zag alleen maar water uit het rechterraam en ik wist dat we daar snel op afstevenden. Heel, heel snel”, vertelt hij aan Savannah Guthrie van TODAY in een preview van het interview dat vanavond in de VS in zijn geheel wordt uitgezonden.

De passagier moest dus snel handelen. Hij slaagde erin de stuurknuppel te pakken te krijgen, langs de piloot heen. “Ik begon de stuurknuppel langzaam terug te trekken en het vliegtuig te keren”, aldus Harrison. Die handeling was volgens hem ingegeven door “gezond verstand”, opgedaan tijdens eerdere vluchten. Naar eigen zeggen bleef Harrison de hele tijd kalm. “Ik wist dat dit een zaak van leven of dood was. Of je doet wat je moet doen om de situatie onder controle te krijgen, óf je sterft. Dus deed ik dat eerste.”

Volledig scherm Darren Harrison slaagde erin de Cessna veilig aan de grond te zetten. © AP

Robert Morgan speelde een cruciale rol in de goede afloop. Hij is luchtverkeersleider op Palm Beach International Airport in Florida en ook deeltijds vlieginstructeur. Hij was het die Harrison en ook de andere passagier door de ingewikkelde landingsprocedures loodste. Morgan printte een overzicht van de cockpit van een Cessna 208 Caravan af om de passagiers zonder vliegervaring beter te kunnen helpen. Maar toen viel het vliegtuig ook nog eens weg op de radar, net op een belangrijk moment tijdens de landing. Morgan werd zenuwachtig. Gelukkig kwam het goed.

“Voor ik het wist, stond hij al aan de grond en vroeg hij hoe hij ‘dit ding’ moest uitzetten”, getuigde Morgan. Hij was naar eigen zeggen “overweldigd van opwinding” toen het eenmotorige vliegtuig veilig landde. Hij noemde Harrison zijn “beste student ooit”. De twee vielen elkaar na de landing op het tarmac in de armen. “Het was een emotioneel moment”, zei Morgan. “Hij zei dat hij alleen maar naar huis wilde, naar zijn zwangere vrouw. En dat deed nog meer deugd.”

