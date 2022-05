Hel op aarde: foto’s tonen gruwel in geïmproviseerde ziekenhuizen onder Azovstal-fabriek

LIVE OORLOG OEKRAÏNE. “Poetin zou kernwapens kunnen overwegen bij nederlaag in Oekraïne” - Oekraïne stopt doorstroom van deel Russisch gas

De Oekraïense strijdkrachten melden dat ze de afgelopen dagen in de regio Charkov verschillende dorpen hebben heroverd op de Russen. Volgens de VN zijn sinds het begin van de Russische invasie meer dan acht miljoen Oekraïeners in eigen land op de vlucht. Volg alle ontwikkelingen rond het conflict in Oekraïne in onze liveblog.

9:49