“Hel brak los net nadat Lucy aan haar bedje stond”: ouders vrezen dat Britse verpleegster ook hun premature baby wilde vermoorden

“Ik zag hoe Lucy Letby over onze baby aan het leunen was. Enkele seconden later ging het alarm af en brak de hel los.” Felicity was amper drie dagen oud toen ze in het ziekenhuis van Chester af te rekenen kreeg met een bijna fatale klaplong. Nu leggen haar ouders de link met de Britse verpleegster die zeven baby’s om het leven bracht en minstens zes keer probeerde om andere zuigelingen te vermoorden.

Letby (33) wordt beschouwd als de ergste kindermoordenaar van Engeland, ze kreeg eergisteren dan ook levenslang. De verpleegster had het vooral op prematuurtjes gemunt. Hun kwetsbare gezondheid was lange tijd het perfecte alibi voor de drama’s die op de kraamafdeling plaatsvonden. Meestal sloeg ze ‘s nachts toe, wanneer ouders er niet waren en er weinig toezicht was van collega’s en oversten.

Het onderzoek spitste zich toe op zeventien verdachte overlijdens en vijftien onverklaarbare inzinkingen van baby’s in 2015 en 2016. De Britse politie sluit echter niet uit dat Letby nog (veel) meer op haar kerfstok heeft. Momenteel worden de gegevens van 4.000 baby’s onderzocht die geboren werden op afdelingen waar Letby werkte.

“Maag kromp ineen”

Eén geval uit 2013 roept alvast de nodige vragen op. Whitfield vreest dat haar dochter een van de eerste slachtoffers had moeten worden. “Toen ik haar foto voor het eerst op tv zag, voelde ik mijn maag ineenkrimpen. Dat was dezelfde verpleegster die over het bedje van Felicity gebogen stond”, vertelde moeder Victoria Whitfield in de ochtendshow ‘Good Morning Britain’.

Whitfield herinnert zich die 20ste november nog alsof het gisteren was. “Onze dochter kon zelfstandig ademen en deed het dus prima. Rond 3 uur ‘s nachts zei mijn moederinstinct me dat ik toch maar beter een kijkje ging nemen. Een verpleegster - misschien was het Lucy - had mijn man op dat moment naar huis gestuurd omdat hij er zo vermoeid uitzag.”

“Toen ik in de gang kwam, zag ik Lucy aan het bedje van onze dochter. Ze keek me even aan en wandelde dan weg. Niet veel later - voor mij voelde het aan als enkele seconden - gingen alle alarmen af en brak de hel los.”

Opmerkelijke ommekeer

Felicity was er zo erg aan toe dat een pastoor haar in allerijl kwam dopen. Pas toen de baby overgebracht werd naar een ziekenhuis in de buurt volgde er een opmerkelijke ommekeer. Het meisje knapte heel snel op, nu is ze uitgegroeid tot een negenjarig lachebekje dat barst van de energie.

De Whitfields kwamen sinds dat hachelijke moment nooit meer in contact met Letby. Ze gingen wel nog een woordje uitleg vragen bij de ziekenhuisdirectie. “Daar kregen we echter enkel te horen dat zoiets kan gebeuren bij een premature baby”, klinkt het.

Kostbare tijd verloren

Er ging ongetwijfeld heel wat kostbare tijd verloren. Het duurde bijvoorbeeld meer dan een jaar eer het de directie begon op te vallen dat de dodentol op de neonatologie hoog opliep. Pas toen collega’s de link legden met de momenten waarop Letby op het werkrooster stond, werd de politie verwittigd.

Agenten vonden bij de vrouw thuis honderden medische documenten. De rechter bestempelde die papieren als “ziekelijke verslagen van de vreselijke gebeurtenissen”. In een dagboek had ze ook gekrabbeld dat zij “het kwaad was die dit gedaan had”. Desondanks bleef Letby de hele tijd ontkennen en zegt ze te moeten opdraaien voor fouten in het ziekenhuis.

“Ze treft geen schuld”

Jeugdvrienden van Letby blijven er intussen heilig van overtuigd dat zij geen enkele schuld treft. “Ik geloof pas dat Lucy er iets mee te maken heeft als ze dat zelf zou toegeven”, verklaarde Dawn Howe in het BBC-programma ‘Panorama’. “Wij blijven als vriendengroep pal achter haar staan. Ik ben met haar opgegroeid in Hereford. Nooit heb ik iets vreemds aan haar gemerkt, laat staan dat ze tot zoiets in staat zou zijn. Zij is de liefste persoon die ik ken, zulke beschuldigingen zijn gewoon van de pot gerukt.”

