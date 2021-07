Hekwerk aan Capitool in Washington wordt half jaar na bestorming afgebroken

Biden roept op tot verdedi­ging van de democratie

7 juli Zes maanden na de bestorming van het Capitool in Washington heeft de Amerikaanse president Joe Biden Amerikanen opgeroepen hun democratie te verdedigen. De aanval van aanhangers van toenmalig president Donald Trump was "een existentiële crisis", staat in een bericht dat dinsdag (lokale tijd) door het Witte Huis is verspreid.