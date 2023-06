Heineken haalt posters in Nederland weg omdat modellen te jong lijken

Werknemers kerncentra­le Zaporizja waarschu­wen voor “nucleaire ramp groter dan Tsjernobyl”: hoe groot is het risico écht? “We monitoren dit letterlijk dag en nacht”

“Er kan een ramp volgen die vele malen groter is dan die in Fukushima en zelfs in Tsjernobyl.” Oekraïense technici van de kerncentrale in Zaporizja trekken aan de alarmbel nu Russische soldaten de centrale volladen met militair materiaal. Volgens het Internationaal Atoomagentschap is het zelfs “een wonder is dat er nog geen nucleaire ramp gebeurde”. Kan het zomaar misgaan? Wat gebeurt er dan? We vroegen het aan Ines Venneman van de nucleaire waakhond FANC.