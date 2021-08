“Heftigste branden in twintig jaar tijd” woeden nog nabij Saint-Tropez ondanks betere weersomstandigheden

Vlaamse toeristen geëvacu­eerd door bosbranden in Zuid-Frankrijk: “Toen de gasflessen naast ons ontploften, wisten we: we moeten hier weg”

18 augustus “We moesten de rook ontvluchten in ons huisje, maar vonden geen slaapplaats meer voor de nacht. Mijn vrouw en kind sliepen in de auto, ik ernaast op de grond.” Duizenden mensen werden maandagnacht in Frankrijk - van Plaine des Maures tot Saint-Tropez - geëvacueerd na bosbranden, die mogelijk werden aangestoken. Twee Vlamingen in Zuid-Frankrijk getuigen.